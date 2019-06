Lorenzo Del Bonifro all’esordio nella Yamaha R3 Cup: "Pronti per questa avventura"

Domenica 15 aprile prenderà il via al Mugello la Yamaha R3 Cup, campionato italiano monomarca di motociclismo che vedrà schierati al via ben 43 piloti. Tra questi ci sarà il 18enne vastese Lorenzo Del Bonifro che, dopo un passato nelle minimoto e poi nel motocross, quest'anno si confronterà con la pista. Sarà un campionato duro e con una grande concorrenza in pista, tra i partecipanti ci sarà anche un altro vastese, Nicolas Cupaioli, ma Lorenzo Del Bonifro è pronto per dare il massimo in questa nuova avventura.

La prima gara, su una pista 'mitica' come il Mugello, sarà l'occasione per mettere definitivamente a punto la moto, affidata alle cure di papà Nicola, team Nico Racing, e misurarsi in qualifica e in gara con tutti i piloti che parteciperanno al campionato, molti dei quali già con esperienza alle spalle.

In questa stagione anche Zonalocale supporterà Lorenzo nella sua esperienza nella Yamaha R3 Cup. A qualche giorno dall'esordio in campionato siamo tornati a trovarlo nel suo 'regno' per vedere a che punto sono i preparativi in vista di partire per il Mugello.