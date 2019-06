"Vedo con gli occhi tuoi", emozioni in scena nel segno della solidarietà

Applausi a scena aperta al Politeama Ruzzi per "Vedo con gli occhi tuoi", musical inedito scritto da Nicola Sciascia che, sabato e domenica, ha fatto registrare un pienone di presenze. Lo spettacolo, realizzato in collaborazione con la Compagnia dialettale Lu Vrascire e con la Compagnia Orizzonte Teatro, è nato dalla volontà di Nicola Sciascia di raccogliere fondi per l'associazione Una scuola di Arcobaleni, che sta costruendo un ospedale in Senegal. La grande risposta di pubblico delle due serate, a cui si unisce quella dei bambini delle scuole di sabato mattina, ha permesso di raccogliere una importante cifra da destinare a questa meritoria opera a favore .



Vedo con gli occhi tuoi è stato un crescendo di emozioni, con i giovani (e meno giovani) attori, cantanti e ballerini che, ancora una volta, hanno saputo trasmettere tutta la loro passione e bravura. "Sono convinto che la musica possa cambiare il mondo, possa guarire i cuori delle persone", spiega Sciascia che, con Rossanna Pacchioli, ha curato anche la regia. Ed è questo il filo conduttore di tutta la storia in cui non mancano i colpi di scena e riesce a trasmettere, attraverso i suoi interpreti, tante emozioni.

Vedo con gli occhi tuoi

di Nicola Sciascia

Regia - Nicola Sciascia e Rosanna Pacchioli

Coreografie - Michele Di Spalatro

Interpreti - Gabriella Bellano, Michele Bellano, Serena Biscotti, Nicola Cimini, Michele Di Spalatro, Christian Laccetti, Valerio Laccetti, Giuliana Marinelli, Micol Masotino, Maddalena Miri, Giordano Mucilli, Stefano Pagano, Monia Pelilli, Letizia Pizzola, Nicola Sciascia, Antonello Socci, Francesca Valentini

Corpo di ballo - Ylenia Buonamico, Alessia Laccetti, Alessia Masotino, Francesca Palermo, Letizia Pizzola, Simone Serafino.

Trucco e parrucco - Tonia Cimini, Francesca Cimini, Lucia Bassani, Marika d'Achile

Collaborazione tecnica - Daniela Petroro, Giorgio Goglione, Federico Goglione, Francesca Di Nunzio, Flavia Morati, Alessandra Di Crasto, Valeria Palermo