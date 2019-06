Va forte la MadoGas San Gabriele: le vastesi battono il Pescara 3

Serviva una prestazione di carattere per battere il Pescara 3 ed è proprio quella che ha sfoderato la MadoGas San Gabriele nella 22ª giornata del campionato di serie C. Le ragazze allenate da Peppe Del Fra sono riuscite a imporsi per 3-1 (25-18/18-25/25-22/27-25) conquistando tre punti pesantissimi verso la salvezza diretta. Le vastesi ora sono ottave in classifica con ben dieci punti di vantaggio sul Pratola quart'ultimo e, a quattro giornate dalla fine, bastano due punti per chiudere i conti e concentrarsi poi sul campionato under 18.

Nella sfida con le pescaresi la San Gabriele parte subito con il piede giusto chiudendo il primo set avanti 25-18. Nel secondo parziale le vastesi non riescono nell'aggancio nei confronti delle pescaresi che a metà set scappano avanti e vanno a chiudere sul 25-18. Nel terzo set la squadra vastese parte in svantaggio ma poi, con tanta grinta, riesce a recuperare terreno e superare le avversarie fino al 25-22. La partita si infiamma e nel quarto set le due squadre giocano punto a punto.

La San Gabriele, sul 23-23, va due volte sotto ma poi riesce a piazzare i colpi vincenti che permettono di chiudere sul 27-25. Esplode la gioia delle ragazze vastesi che vendicano la sconfitta dell'andata e possono affrontare con maggiore serenità l'ultima parte di campionato.

"Sapevamo che non sarebbe stata una partita semplice contro un'avversaria piazzata meglio in classifica - commenta Del Fra a fine gara -. Ma so anche che la mia squadra, con le giuste motivazioni, può mettere in difficoltà chiunque. Oggi tutte le ragazze chiamate in causa hanno dato il massimo per conquistare un successo prezioso. Domenica prossima abbiamo l'opportunità di giocare nuovamente in casa con il Montesilvano, ultimo in classifica, ma dobbiamo stare attenti a non prendere la sfida sottogamba perchè con una vittoria potremmo raggiungere il nostro obiettivo per concentrarci poi sul campionato under 18".