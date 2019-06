Iannone nel Gran Premio di Argentina chiude all’ottavo posto

Andrea Iannone conclude con un 8° posto il suo Gran Premio di Argentina, seconda prova della stagione. In condizioni che sono continuamente cambiate tra asciutto e bagnate la gara di Termas de Rio Hondo è stata caratterizzata dai colpi di scena. Partenza con Miller, che aveva scelto le gomme da asciutto, tre file davanti a tutto il gruppo in griglia di partenza.

Il vastese della Suzuki riesce a recuperare un paio di posizioni in partenza, poi si trova a lottare con Valentino Rossi per l'8ª posizione. A sedici giri dalla fine Iannone è decimo, poi scivola il 12ª posizione per poi risalire fino alla nona posizione con cui taglia il traguardo. Ma la penalizzazione comminata a Marquez che ha 'abbattuto' Rossi, gli permette di guadagnare una posizione e alla fine torna a casa con l'8ª posizione, dopo la 9 del Qatar.

Dopo una gran bagarre vince Crtutchlow davanti a Zarco e al compagno di squadra di Iannone, Alex Rins, positivo per tutto il weekend.

L'ordine d'arrivo. Crutchlow, Zarco, Rins, Miller, Vinales, Dovizioso, Rabat, Iannone, Syahrin, Petrucci, P. Espargaro, Redding, Nakagami, Morbidelli, Lorenzo, Bautista, Luthi, Marquez, Rossi, Abraham, Simeon.