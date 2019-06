Gioia biancorossa, il Futsal Vasto conquista l’accesso in finale playoff

Il Futsal Vasto vola in finale playoff del campionato di serie C2 dopo una entusiasmante vittoria per 6-2 nella semifinale contro il Centro Sportivo Teatino. Di fronte alla numerosa cornice di pubblico del PalaSalesiani i biancorossi di mister Michael Rossi hanno disputato una partita di carattere contro una formazione ostica e che, almeno fino a metà del secondo tempo, non ha mollato la presa.

La partita si è messa subito bene per i padroni di casa che, al 3', sono passati in vantaggio con il colpo da vero rapace d'area di Orticelli. Al quarto d'ora il raddoppio dei vastesi grazie a Scafetta che, dopo aver recuperato palla a metà campo, riesce a trovare l'angolino giusto per il 2-0. I neroverdi però sono in partita e, al 18', accorciano le distanze con Torsellini. Le due squadre giocano a viso aperto e, al 22', c'è ancora un gol dei vastesi con Di Bello che, servito da Di Giacomo, si gira perfettamente e piazza il gol del 3-1. Ma due minuti dopo è capitan Mondazzi ad accorciare nuovamente permettendo ai suoi di andare negli spogliatoi sotto di un solo gol (3-2).

Nella ripresa i teatini spingono forte con l'obiettivo di trovare il pareggio. Al 5' è miracoloso Della Penna nel salvare dopo una ripartenza ospite, due minuti dopo Di Bello libera la sua area. Ancora l'estremo difensore di casa sugli scudi al 12' con una gran parata che non concede il pari al Centro Sportivo Teatino. Nella seconda metà della ripresa si scatena il Futsal Vasto. Al 14' Orticelli finalizza in rete un'azione prolungata mettendo a segno il 4-2. Al 26' gol da cineteca di Di Giacomo dopo una cavalcata sulla fascia per il 5-2 e poi, al 29' è ancora Orticelli a timbrare il cartellino siglando la sua personale tripletta che vale il 6-2.

La squadra del presidente Giacomucci fa festa al triplice fischio finale e ora potrà iniziare a preparare la finale in cui, sabato prossimo, affronterà il San Vito, oggi vittorioso in casa del Delfino C5. Il Futsal Vasto potrà giocare anche questa sfida tra le mura amiche in virtù del miglior piazzamento in classifica nella stagione regolare.