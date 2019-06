Alla Scala di Milano in prima assoluta la composizione del maestro Bellafronte

Raffaele Bellafronte alla Scala di Milano con una prima mondiale. Dopo l'esecuzione di un suo trio nel 2014, il compositore vastese è tornato nel tempio della musica ieri con la prima esecuzione assoluta di In search of dance per quartetto d’archi. Ad eseguirlo la storica formazione del Quartetto d’archi della Scala, che porta la tradizione del suono italiano in tutto il mondo.

Lunedì 9 aprile 2018, per la stagione Invito alla Scala 2017/18 del Teatro alla Scala, la composizione di Bellafronte sarà eseguita accanto ad opere di Felix Mendelssohn-Bartholdy e Antonín Dvořák e mostrerà l’impeccabile preparazione e il grande talento dei quattro musicisti che metteranno in luce il linguaggio caratteristico di questa nuova partitura ed il percorso che il compositore compie dei meandri più nascosti del movimento attraverso un impervio percorso ritmico assieme ad una cantabilità mai abbandonata.