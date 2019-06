La Snam replica alla "carovana No Hub": "Senza i nostri impianti, forniture di gas a rischio"

Dopo la partenza da Montalfano della carovana No Hub del Gas, dalla Snam arriva la replica a quanto sostenuto dai promotori dell'iniziativa [LEGGI].

"La centrale fiume Treste è un impianto sicuro e a basse emissioni, al pari di tutti gli altri siti di stoccaggio italiani. Senza questi impianti non potrebbero essere garantite forniture energetiche stabili e sicure alle nostre case e alle nostre industrie, in un contesto di declino della produzione nazionale e di forti oscillazioni dei consumi stagionali".

"L’attività di stoccaggio – continua la società – prevede il riutilizzo dei giacimenti esauriti, situati a 1.000-1.700 metri di profondità e consente di conservare il gas naturale nelle originarie condizioni di sicurezza in cui la natura lo ha custodito per milioni di anni, mantenendo inalterato lo stato dei luoghi e assicurando la salvaguardia dell’ambiente ".