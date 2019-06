Giunta approva la variante per collegare via San Rocco e Parco Moscato

"La Giunta Comunale di Vasto ha approvato una perizia di variante dei lavori di allargamento e di sistemazione di Via San Rocco, fino al comprensorio K2, in modo da collegare il Parco Moscato con la succitata via". Lo annuncia l'amministrazione comunale di Vasto.

"L’esecutivo ha approvato il progetto, redatto dal competente Settore Lavori Pubblici, che prevede l’allargamento e la sistemazione del tracciato già esistente dalla fine del secondo lotto (in fase di completamento) fino all’area del Parco Moscato, in modo tale da creare un anello di congiunzione tra Via del Porto e Via San Rocco. Per la realizzazione di tale intervento verranno utilizzate le somme a disposizione dell’amministrazione a seguito del ribasso d’asta effettuato dalla ditta La Torre Luciano, di La Torre Gianluca & C. S.a.S., esecutrice dei lavori del secondo lotto di Via San Rocco".

“Con questo intervento - ha dichiarato il sindaco Francesco Menna - vogliamo dare una risposta immediata ai residenti di Via San Rocco consentendo loro di utilizzare due tracciati per i collegamenti con il centro urbano. Il nostro impegno è quello di trovare ulteriori risorse per procedere, successivamente, nella progettazione di un altro intervento su tale arteria”.