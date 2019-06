43enne trovato morto in casa a Vasto Marina, magistrato e carabinieri sul posto

Ore 14.30 - Saranno necessari esami più approfonditi per stabilire le cause del decesso del giovane per via delle condizioni del cadavere. A dirlo è il medico legale Pietro Falco. Il sostituto procuratore Pecoraro conferma e dice che l'ipotesi è quella della morte naturale.

I vicini non lo vedevano da giorni, possibile che il decesso sia avvenuto almeno una settimana fa.

IL RITROVAMENTO - Un uomo di 43 anni, Orazio Vella, originario di Benevento è stato ritrovato morto nella propria abitazione di via Grecale a Vasto Marina.

Nell'appartamento del complesso "Il gabbiano bianco" è stato rinvenuto il cadavere in stato di decomposizione, circostanza che fa pensare a una morte avvenuta da giorni. Per aprire la porta di casa sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto.

Sul posto ci sono i carabinieri, il medico legale Pietro Falco che dovrà stabilire se si tratta di morte naturale e il sostituto procuratore della Repubblica di Vasto Michele Pecoraro; sul luogo del ritrovamento sono arrivati da poco anche i familiari del 44enne.