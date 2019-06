Litigio tra due giovani in un appartamento e poi per strada, un ferito

E' stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine per porre fine a un litigio tra due giovani nigeriani scoppiato stasera in un appartamento del centro abitato di Vasto e proseguito per strada.

Poco prima delle 20, in corso Mazzini, gli automobilisti hanno assistito a scene di concitazione che hanno spaventato i passanti sul marciapiede, nei pressi di un negozio, a poche decine di metri dalla chiesa della Madonna dei Sette Dolori.

Poco dopo, sul posto sono giunti carabinieri e polizia, che hanno sedato l'alterco tra i due litiganti, uno dei quali, lievemente ferito al viso, è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale San Pio, dove è stato medicato.

Non si conoscono i motivi della lite. Nei casi in cui la prognosi è inferiore ai 20 giorni, le indagini possono essere avviate solo su querela di parte.