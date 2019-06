La San Gabriele under 18 vince nella semifinale territoriale d’andata

Procede a passi spediti il cammino della Madogas San Gabriele nel campionato under 18. Ieri le vastesi allenate da Peppe Del Fra hanno battuto con un netto 3-0 (25-14/25-11/26-24) la Teate Chieti nella semifinale territoriale d'andata. Il 17 aprile le vastesi saranno di scena a Chieti per la gara di ritorno cercando di conquistare la finale in cui dovranno vedersela con la vincente della sfida tra Ucci Antonio Lanciano e Dannunziana, con le frentane che hanno vinto 3-1 l'andata.

La salvezza in serie C e l'accesso alle finali nazionali under 18, previa vittoria del titolo regionale, sono i due obiettivi stagionali della San Gabriele. "Nella semifinale d'andata abbiamo giocato un'ottima partita - commenta Del Fra - e tutte le ragazze hanno messo in campo attenzione e impegno. Il cammino è ancora lungo ma abbiamo ben chiari i nostri obiettivi. Per questo dobbiamo cercare di chiudere al più presto la pratica salvezza in serie C, così da dedicare ogni sforzo all'under 18 visto che le ragazze sono praticamente le stesse".

Domenica sera alle 18 la Madogas San Gabriele tornerà in campo per la 22ª giornata di serie C ospitando il Pescara3. "Sono un'ottima formazione - spiega Del Fra - ma la mia squadra è in un momento positivo e ha tutta l'intenzione di provare a ribaltare la sconfitta per 3-2 dell'andata e conquistare punti preziosi per la nostra classifica".