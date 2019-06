Da oggi fino al 15 aprile va in scena "Robin Hood nei boschi della Maiella"

Oggi alle 18 debutta a San Salvo presso il Centro Culturale "A. Moro" il nuovo spettacolo targato Creati-Vita. Luigi Cilli e Stefania Pascali questa volta si dedicano al "principe dei ladri", proponendo un adattamento territoriale del leggendario personaggio di Sherwood. Rivolto a un pubblico di grandi e piccini, Robin Hood nei boschi della Maiella sarà scandito da musiche e canzoni in un contesto dinamico, comico e coinvolgente. L’opera si concentra maggiormente sul rapporto tra Robin e Lo Sceriffo di Nottingham, nella lotta per aggiudicarsi la mano della dolce Lady Marian e il controllo sul territorio a cui ambisce lo sceriffo.

Non serve rubare ai ricchi, basta scegliere da che parte stare. E lottare, meglio se con il sorriso come fa Robin Hood trasmettendo al popolo la voglia di ribellarsi ad un sistema non meritocratico, perché la nobiltà “non è un diritto di nascita ma è determinata dalle proprie azioni”.

Questa opera odierna ha origini dall'omologo spettacolo al teatro Eliseo di Roma nel 2011, quando Gigi Palla metteva in scena la sua versione, Robin Hood nei giardini di Roma.

Alla prima di oggi seguiranno repliche pomeridiane sempre alle 18 nei giorni 6, 7, 8. E poi ancora 12, 13, 14 e 15 aprile.

Interpreti di Robin Hood nei boschi della Maiella pronti a allietare per un'ora e mezza con il loro metalinguaggio, adatto trasversalmente a bimbi e adulti, saranno Stefania Pascali, Elisabetta Catgiu, Francesco Cervellino, Valentina Fiore e Luigi Cilli, che firma anche la regia.