San Salvo aderisce alla "Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo"

Il monumento all’Infanzia e la fontana all’interno della villa comunale resteranno colorati di blu per tutta questa settimana, fino a domenica prossima 8 aprile. È la risposta, anche attraverso segni visibili, del Comune di San Salvo all’iniziativa dell’Angsa Abruzzo onlus (Associazione nazionale genitori soggetti autistici) M’illumino di Blu in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo.

“Oltre a dare un segno colorato della nostra adesione alla giornata mondiale – spiega il sindaco Tiziana Magnacca – il Comune di San Salvo agisce con gesti concreti in tema di autismo. A tal proposito voglio ricordare l’attività di sostegno nelle scuole, l’assistenza domiciliare, il trasporto dei soggetti autistici nei centri specializzati, la realizzazione e la gestione di progetti di formazione per i docenti e le iniziative con le associazioni di riferimento. È una patologia che interessa non solo le famiglie ma la società nel suo insieme, dalla scuola al mondo del lavoro”.

L’assessore alle Politiche sociali Oliviero Faienza evidenzia: “I nostri uffici comunali sono stati sempre molto attivi nel tenere alta l’attenzione sull’autismo che, come ci ricorda la presidente dell’Angsa Abruzzo Alessandra Portinari, è un disturbo del neurosviluppo fortemente in crescita negli ultimi anni in Italia come nel mondo”.