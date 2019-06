Marchese: "Il cimitero è in condizioni indecorose, i sansalvesi sono abituati a ben altro"

"Queste foto sono state scattate sabato 31 marzo alle ore 17, per l'esattezza il giorno prima di Pasqua. Esse mostrano le condizioni in cui versa il cimitero".

Gabriele Marchese, ex sindaco di San Salvo e fondatore della lista civica San Salvo democratica, pubblica sul suo profilo Facebook le foto dell'erba incolta nelle aree verdi del camposanto: "Uno stato indecoroso che non ci fa onore, dove il prato inglese ha lasciato spazio ad erbacce e sterpaglie di ogni tipo. I cittadini sansalvesi sono abituati a ben altro.

Il rispetto verso chi non c'è più non deve venire mai meno e non vi sono giustificazioni di sorta per lasciare il luogo dove riposano i nostri cari in queste condizioni. Chi di dovere intervenga per ridare decoro al nostro cimitero".