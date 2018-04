Pro Life Chittien team, presentati atleti e attività 2018

Il sole è tornato a illuminare le festività pasquali e rappresenta un'occasione ghiotta e propizia (e forse anche rara in questo inizio di stagione) per immortalare con le foto di rito la nuova divisa sociale.

Numerosi e sicuramente di pregio gli appuntamenti messi già in calendario per il 2018. A livello regionale la Coppa Abruzzo e Molise Duathlon, quella di Mtb, il Criterium di Ciclocross e il Criterium podistico Uisp sono obiettivi a cui Pro Life Chittien Team punta con decisione, sia a livello individuale che di squadra. Per quello che riguarda le gare di livello nazionale invece si punta al podio dei campionati nazionali di duathlon, ciclocross e mtb (discipline in cui si contano già diverse maglie in bacheca).

Il gruppo storico, affiancato per il 2018 da prestigiosi innesti, è così composto: Delle Donne Giovanni, D’Addario Federico, D’Alessandro Donato, Angelucci Carlo, Marchetti Nicola, Di Nardo Mauro, Cinosi Gianpietro, Buontempo Pietro, Fiorindi Davide, Di Meo Amedeo, Cellini Maurizio, Palumbo Alessandro, Fattore Guido, Delle Donne Nicola, Cappella Michele.

DONNE: Risca Anna.

BAMBINI: Fiorindi Mattia, Di Meo Matteo, Fiorindi Federico, Lupetti Aurora.

Folto anche il gruppo degli amatori: Rotoli Domenico, Di Meo Angelo, Vitullo Roberto, Di Virgilio Sergio, Silverii Mario, D’Ercole Giulio, Antenucci Claudio.

Nei colori sociali della divisa viene confermato il black/orange, ormai marchio originale e inconfondibile del team, abbinato ad un restyling generale (molto apprezzato) che è riuscito ad integrare alla perfezione i nuovi sponsor in un connubio vincente tra classico e modernità. Un sentito ringraziamento va quindi agli sponsor:

Eurografic (stampa e gadget), Comest (costruzioni meccaniche stampi - Filetto), Val di Sangro Diesel (officina meccanotronica/revisioni), SOS Impianti (impianti elettrici), D’Alessandro Fioravante sas (impianti idraulici), Cartolibreria Grele (scuola e ufficio), Caffè Medioevo Guardiagrele per il concreto aiuto.

Infine quest’anno, oltre a promuove e condividere iniziative in memoria di Christian Marchetti (che verranno illustrate nel corso della stagione) il team ha deciso di dedicare un pensiero anche alla piccola Noemi, che lotta (insieme alla famiglia) contro la SMA, condividendo il Progetto Noemi (www.progettonoemi.com) e invitando simpatizzanti e amici a sostenerne la causa.

Pro Life Chittien team