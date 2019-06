"Menopausa, vivere il cambiamento": incontro agli ex palazzi scolastici

Giovedì 5 aprile alle ore 16:30, presso la sala conferenze degli ex palazzi scolastici del Comune di Vasto in Corso nuova Italia, ci sarà l'incontro Menopausa, vivere in salute il cambiamento. "La menopausa è una fase delicata e rappresenta un importante momento di cambiamento che avviene in modo graduale e soggettivo nella vita della donna". L'incontro, ad ingresso gratuito, è stato promosso per aiutare le donne "a confrontarsi meglio con i sintomi che caratterizzano questa fase della vita".

Dopo i saluti dell'assessore Lina Marchesani, interverranno la dott.ssa Maria Grazia Buongiorno, ostetrica, la dott.ssa Angela Moscufo, nutrizionista, la dott.ssa Valentina Silvestri, psicologa e la dott.ssa Maria Angela Caforio, medico chirurgo.