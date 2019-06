Pasqua di solidarietà per i "nasi rossi" dell’associazione Ricoclaun

Due giorni intensi per l’associazione di volontariato Ricoclaun, sabato santo alla rsa del San Francesco e pomeriggio di Pasqua in Pediatria. Momenti speciali ed emozionanti sia per chi ci ha incontrato che per noi che abbiamo dedicato il nostro tempo libero per condividere un sorriso.



Al San Francesco, le clown: Trilly, Lulù, Susy e Perlina, hanno creato momenti festosi di clown terapia con un gioco: 'lancia la palla'. Gli anziani attorno ad un tavolo, dotati di mazza di plastica e tanti palloni, si sono veramente divertiti a lanciarsi la palla. Momenti di gioia pura per gli anziani coinvolti e per tutto il personale. Le simpaticissime clown hanno coinvolto tutti poi giocando con il mimo, inventando storie, cantando e ballando.



Il pomeriggio di Pasqua invece le clown Ricoclaun: Eric, Sorrisino, Bollicina e Miky hanno divertito i bimbi del reparto Pediatria dell’Ospedale di Vasto conil gioco 'Caccia alle uova'. Il simpatico coniglietto Sorrisetto ha portato tuttia cercare gadget pasquali e un bellissimo coniglietto di cioccolata, nascosti dentro la ludoteca, dopo giochi e varie attività. Momenti poi di bolle di sapone, canzoncine e balli molto graditi da ogni bambino. Anche i neonati ci hanno regalato il loro sorriso.



Abbiamo fatto capire, agli anziani e ai bimbi, che cos’è la clown terapia.



Sorridere e ridere fa bene a tutti e produce emozioni positive molto contagiose.

Rosaria Spagnuolo, presidente dell'associazione Ricoclaun