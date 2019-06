Incidenti a Pasqua e a Pasquetta, due feriti in ospedale

Due feriti a Vasto in altrettanti incidenti a Pasqua e nella mattinata di Pasquetta. La notte scorsa una giovane è finita all'ospedale San Pio dopo un sinistro verificatosi a Montevecchio.

Stamani ad avere la peggio nello scontro con un'auto è stata una 51enne della provincia di Napoli che, attorno alle 11,30, andava in bici insieme a suo marito sull'Istonia, la strada provinciale che collega la città alta a Vasto Marina. L'impatto è avvenuto nei pressi dell'incrocio con via Trave.

"Nel sinistro - spiega in una nota il comandante della polizia municipale, Giuseppe Del Moro - rimanevano coinvolti una signora di Torre del Greco, C.A., in sella ad una bici e un’autovettura Nissan Micra condotta da D.F.V. La conducente della bici veniva trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Vasto per le cure necessarie mediante autoambulanza. Sono in corso accertamenti da parte della polizia locale al fine di ricostruire la corretta dinamica del sinistro. Durante le operazioni di rilievo la circolazione stradale subiva un lieve rallentamento".