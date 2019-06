In quattro del Velo Club San Salvo alla Gran Fondo di Firenze

Anche nei giorni di festa non mancheranno di certo le pedalate per i quattro portacolori del Velo Club San Salvo che parteciperanno all'edizione 2018 della Gran Fondo di Firenze. Il 15 aprile Matteo D'Astuto, Ivano Manfredi, Ennio Fontana e Giuseppe Tatangelo saranno schierati alla partenza della gara nel centro storico fiorentino insieme a centinaia di ciclisti provenienti da tutta Italia. Due i percorsi a disposizione dei partecipanti, quello medio da 95 km. e quello lungo da 134 km., entrambi da concludere con lo strappo di via Salviati, che i professionisti partecipanti al Mondiale del 2013 affrontarono ben 10 volte.

Per i quattro soci del Velo Club San Salvo c'è il messaggio benaugurante del presidente Tonino Maggitti: "Porgo i miei più sinceri auguri e un in bocca a lupo a nome mio e di tutti gli iscritti del Velo Club San Salvo".