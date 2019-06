Sabato Santo, la silenziosa processione della Pietà nel centro storico di Vasto

Il sabato Santo per la Chiesa è il giorno del silenzio. Non si celebra la messa, nell'attesa della veglia di questa notte in cui ci sarà l'annuncio della resurrezione di Gesù. Questa mattina si è rinnovato a Vasto il rito della processione del Sabato Santo. Dopo la solenne processione del Venerdì [LEGGI], con tutti i simboli della passione e la statua del Cristo Morto, quello del sabato mattina è un rito più semplice in cui viene portata in processione la statua della Pietà, la Madonna con il cuore trafitto da una spada che accoglie in grembo il corpo senza vita del figlio.

La processione, partita dalla Chiesa di San Francesco di Paola, si è snodata per le vie del centro storico presieduta da Don Domenico Spagnoli e accompagnata dalle confraternite cittadine con le voci della Schola Cantorum Zaccardi. Un rituale sobrio ma sempre emozionante e molto sentito da tanti vastesi che non mancano a questoa appuntamento.

Questa sera in tutte le chiese ci sarà l'appuntamento con la veglia pasquale. Particolarmente suggestivo sarà il rituale del Cristo Risorto nella chiesa di Santa Maria Maggiore [LEGGI]. Domani mattina, a Stella Maris, al termine della messa sul piazzale della Chiesa ci sarà la solenne benedizione con la statua di Gesù Risorto.