Pasqua nel segno della Pace per i bimbi dei nidi ’La Tana dei Cuccioli’ e ’San Paolo’

È una Pasqua da vivere nel segno della pace quella dei nidi d'infanzia comunali La Tana dei Cuccioli e San Paolo che, mercoledì scorso hanno lanciare un significativo messaggio dandosi appuntamento tra bimbi, genitori e educatrici in piazza Rossetti, camminare insieme verso la Chiesa di Maria Santissima del Carmine e poi presenziare alla Santa Messa.

"Le festività pasquali hanno ormai avvolto la quotidianità e il clima di auguri coincide con l'arrivederci alle rigidità climatiche dell'inverno e respirando i prodromi della bella stagione. Le scuole sono chiuse. Per qualche giorno studenti grandi e piccini potranno trascorrere del tempo con le proprie famiglie. Il tempo per ricaricare le batterie e essere pronti allo sprint di fine anno scolastico".

La celebrazione è "stata l'occasione giusta per riunire tutti gli attori del percorso formativo in cui al centro c'è il bambino che beneficia della professionalità, la cura e l'affetto del personale scolastico.

I due nidi d'infanzia gestiti da Pianeti Diversi per conto del Comune di Vasto, hanno dato la possibilità ai genitori dei bimbi, prossimi all'iscrizione per l'anno scolastico 2018/19, di visionare i locali dei due plessi e osservare le attività laboratoriali che potrebbero poi svolgere i propri figli a settembre. Un modo anche per conoscere le coordinatrici Serena Cerullo ("San Paolo") e Sonia Puleo ("Tana dei Cuccioli") e le educatrici, per rendersi conto direttamente dell'offerta formativa.

L'appuntamento per l'Open Day è per i giorni 7, 8 e 9 maggio dalle 10 alle 11, presso sia "La Tana dei Cuccioli" in via Incoronata n.230/x e sia presso l'Asilo Nido “San Paolo” in via De Gasperi".