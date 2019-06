A Casalbordino la processione del Venerdì Santo sulle note del Miserere di Selecchy

Sono state le note del Miserere di Selecchy ad accompagnare la solenne processione del Venerdì Santo che ieri sera si è svolta nel centro storico del paese. La statua del Cristo Morto, portata giovedì sera nella chiesetta di Sant'Antonio [LEGGI] ieri pomeriggio, nel corso della via Crucis col il Calvario e la statua della Madonna, è stata riportata nella chiesa del SS. Salvatore. Da qui è partita la processione, presieduta da don Silvio Santovito e curata dai deputati delal Settimana Santa. Alla Famiglia Casalese il compito, come ogni anno, di realizzare le scene fisse lungo il percorso.

La processione di Casalbordino si caratterizza per la presenza dei Deputati, in abito scuro e la corona di spine in testa, e delle pie donne, anche loro in abito scuro e con il capo coperto in segno di lutto. Dopo aver percorso le vie del paese, accompagnata dalle note struggenti del Miserere e altre musiche sacre, le statue della Madonna e del Cristo Morto sono rientrate nella chiesa del SS Salvatore. L'ultimo rito del sabato è l'esposizione, dalle 7 alle 10, della statua del Cristo Morto.