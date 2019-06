"Sicurezza, basta col buonismo. L’amministrazione vada a casa"

"Siamo stanchi di scrivere i soliti comunicati, di chiedere Consigli straordinari, come sono stanchi i cittadini vastesi di vivere queste situazioni da città del Bronx non più tollerabili. Soltanto il sindaco Menna non sembra stanco di seguire da vicino la situazione. I suoi tanti tavoli sulla sicurezza non hanno prodotto nulla di buono. Questa è un'amministrazione timida e molliccia che deve andare a casa".

Chiedono alla Giunta di centrosinistra di farsi da parte i consiglieri comunali Davide D'Alessandro (Vasto 2016), Alessandro d'Elisa (Gruppo Misto), Guido Giangiacomo (Forza Italia), Edmondo Laudazi (il nuovo Faro), Francesco Prospero (Progetto per Vasto), Vincenzo Suriani (Fratelli d'Italia). Il problema sicurezza torna a infiammare il dibattito politico dopo la violenta rapina di ieri ai d

"Il grave problema della sicurezza si risolve con un uso massiccio di forze dell'ordine in un pericoloso contesto di confine, non chiudendo le stazioni di polizia. E basta col buonismo. La tanto osannata filiera del Pd, con annesso presidente Anci, ha fallito su tutti i fronti. Siamo vicini al cassiere, ai dipendenti e ai clienti dell'Istituto che hanno vissuto momenti di terrore".