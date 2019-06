Per la Vastese auguri di Pasqua in ospedale con le uova per i bimbi di pediatria

Mattinata speciale per una delegazione della Vastese Calcio che, questa mattina, si è recata presso l'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto per incontrare i bimbi ed il personale dell'unità di Pediatria portando in dono le immancabili uova e soprattutto sorrisi e calore umano.

Presenti all'incontro il presidente Franco Bolami, il co-presidente Pietro Scafetta, il dirigente Michele Mucci, i giocatori Nicola Fiore, Cristian Stivaletta e Stefano Camerlengo e l'assessore allo Sport Carlo Della Penna.

"Felicissimi e piacevolmente sorpresi i piccoli pazienti per l'inaspettata visita e non sono mancate le foto di rito, anche con il gagliardetto, la maglia biancorossa e la sciarpa della squadra - spiega una nota della società - . L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione tra il club biancorosso e la Asl Lanciano-Vasto-Chieti con le Uova di Pasqua gentilmente offerte dallo sponsor Sarni.

L'occasione è utile alla società per porgere i più sinceri auguri di Buona Pasqua".