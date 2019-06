Futsal Vasto pronto per i playoff: "Scenderemo in campo con tanta voglia di far bene"

È arrivato il momento cruciale della stagione del Futsal Vasto che, sabato 7 aprile al Palasalesiani, scenderà in campo per la semifinale playoff contro il Centro Sportivo Teatino. La squadra allenata da mister Michael Rossi ha chiuso la regular season al terzo posto, dopo aver vissuto le ultime settimane in crescendo. "Le sfide dei playoff sono ognuna come una finale - spiega il tecnico biancorosso - e sono certo che la mia squadra le affronterà al 100% perchè abbiamo l'occasione di fare qualcosa di bello".

Il Futsal Vasto non ha sulle spalle la pressione di dover vincere per forza ma, facendo leva su un organico compatto e con la voglia di far bene, potrà togliersi delle belle soddisfazioni. "Non è stato facile arrivare fin qui ma, con tanta forza di volontà dei ragazzi e una società unita, siamo arrivati qui".

Il tecnico vastese, alla sua prima esperienza sulla panchina della squadra in C2, ha avuto fin qui un cammino molto positivo. E così, assecondando la celebre metafora calcistica per gli allenatori, dopo il panettone ha ricevuto in dono la colomba dal presidente Giacomucci. E c'è anche il desiderio di poter proseguire "con il gelato", che vorrebbe dire concludere la stagione con un traguardo importante.