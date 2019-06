Prorogati i termini per la presentazione di osservazioni sul progetto della Eco Fox

Scadrà il prossimo 6 aprile (ore 13) il termine per presentare eventuali osservazioni sul progetto della colonna di distillazione di biodiesel con relativo generatore di vapore della Eco Fox. Il settore Urbanistica e servizi del Comune di Vasto ha prorogato di 15 giorni la scadenza inizialmente fissata per il 22 marzo.

Il progetto riguarda un impianto già realizzato negli passati, ma mai entrato in funzione in attesa delle dovute autorizzazioni necessarie [LEGGI]. Nei giorni scorsi sull'argomento era intervenuta la Stazione Ornitologica Abruzzese che oltre a evidenziare l'incremento delle emissioni [LEGGI] aveva sottolineato l'eccessiva brevità dei tempi per presentare osservazioni.

La stessa associazione ora le presenterà: tra i punti contestati c'è lo studio dell'azienda che non tiene conto dell'effetto cumulo con gli altri insediamenti a Punta Penna e con quelli già presenti della stessa Eco Fox.