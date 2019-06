Presentata la carta dei servizi dell’associazione Lory a Colori

Sabato 24 marzo a conclusione delle iniziative del Marzo Rosa organizzato dall’assessore alle Pari opportunità Maria Travaglini, l’associazione Lory a Colori ha presentato l’iniziativa “Prenditi cura di te” durante la quale è stata esposta la Carta dei servizi dell’associazione. È stata questa anche l’occasione per compiere un bilancio delle iniziative fin qui svolte ed offrire una prospettiva su quanto si andrà a fare nei prossimi mesi.

L’associazione Lory a Colori, si propone dalla sua nascita, quale supporto ai malati oncologici e alle loro famiglie, grazie all’opera dei suoi volontari tra i quali può annoverare diversi professionisti: psicologi, nutrizionisti, avvocati, fisioterapisti, assistenti sociali. Decine sono state le iniziative dell’associazione, volte ad informare sulla prevenzione delle malattie oncologiche svolte innanzitutto nelle scuole.

Sabato la presentazione della Carta dei servizi, ossia una serie di convenzioni stipulate con alcune aziende del Vastese che agiscono nell’ambito del benessere della persona, rivolte agli associati.

Tra le aziende che si sono messe a disposizione per offrire i propri servizi a prezzi agevolati, ricordiamo: il dottor Fernando De Cinque, il Centro TFM, il Centro La Salute, l’Accademia Dinamika, Fit5 Studio del Movimento, l’Athena health & fitness, la Spina and Mia’s Climbing, Armonie intimo, il Centro Olistico Equilibrium, l’Officina Benessere, la MaTjan Academy e il Sentiero del Qi.

“Vogliamo ringraziare tutti i nostri partners, che hanno voluto dare ai nostri associati particolari forme di agevolazione affinché chi affronta un percorso difficile quale quello oncologico, possa trovare luoghi in cui possa sentirsi ulteriormente accolto”, ha affermato la presidente dell’Associazione Monica Marinari.

Belle le parole che l’assessore alle Politiche Sociali Oliviero Faienza ha rivolto all’associazione, “Avete saputo creare da un dolore, qualcosa di bello ed importante, il sorriso che contraddistingue la vostra associazione è il simbolo della speranza e della positività che riuscite a portare nelle persone che vi incontrano, per questo voglio ringraziarvi”.

La prossima iniziativa organizzata dall’associazione sarà un incontro con la cancer coach Mara Mussoni, un corso intensivo sulla comunicazione efficace, che si terrà il prossimo 7 aprile presso la sede dell’associazione in via Duca degli Abruzzi a San Salvo. Il corso è gratuito ed aperto a tutti.

Per info ed iscrizioni si potrà contattare il n. 334 3104316 entro il 4 aprile.