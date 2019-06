Strade provinciali,è caos. Pupillo smentisce D’Alfonso, lavori nel 2019, sindaci sul piede di guerra

"Quando Luciano D’Alfonso dice 'I soldi ci sono, iniziate', dice una c... ! E non gliele mando a dire, l’ho già detto pubblicamente e gliel’ho ripetuto più volte: i tempi non possono essere compressi".

Dietrofront. Il presidente della Provincia, Mario Pupillo, spegne l'entusiasmo dei sindaci del Vastese che dopo l'incontro del 9 marzo scorso [LEGGI] pensavano di averla spuntata potendo appaltare i 13 milioni di euro per le strade del Vastese provando ad accelerare i tempi. Nell'ultima riunione in Regione era stato Luciano D'Alfonso a dare l'ok ai piccoli Comuni affinché facessero da stazioni appaltanti: i 9 milioni per le Provinciali sarebbero stati gestiti da Schiavi d'Abruzzo per l'Alto Vastese e da Lentella (tramite la Centrale Unica di Committenza di San Salvo) per il Medio Vastese (4,5 milioni a testa), mentre i 4 milioni per la fondovalle Treste da San Buono.

A quanto pare, almeno per Pupillo, era tutto un bluff di D'Alfonso. Contattato sulla questione, il presidente della Provincia e sindaco di Lanciano è un fiume in piena: "Siamo noi che dobbiamo gestire, non è D’Alfonso a deciderlo. L'equivoco è nato in quella riunione in cui non si doveva parlare dei 9 milioni di euro".

NODO BILANCIO - La questione – almeno ufficialmente – ruota intorno al Bilancio della Provincia. Entro maggio l'ente dovrebbe chiuderlo, gran parte dei sindaci del Vastese è convinta che Pupillo & co. non ce la faranno. Il rischio è di perdere ancora tempo, per questo la subconcessione ai comuni sembrerebbe la strada più veloce.

"In quell’incontro si doveva parlare di tutt'altro, avevo detto ai miei (per la Provincia era presente Arturo Scopino, nda) di non discutere dei 9 milioni di euro, invece qualcuno l'ha tirato fuori e D'Alfonso ha abboccato".

Per il presidente quella della non chiusura del Bilancio è una lontana ipotesi: "Io Provincia sono l’ente concessionario, ho firmato con l’ente concedente, la Regione, una convenzione su cui ho scritto: se non dovessi farcela a fare il Bilancio propongo a terzi che non è detto siano per forza i Comuni. L’ipotesi degli appalti a loro io non la scarto, la tengo in stand by, ma sono io che decido. Non si può scardinare una convenzione che ha una sua legittimità che solo io posso modificare secondo le clausole previste". "Quindi – rilancia – grazie Comuni del Vastese, ma aspettate un momento che chiudo il bilancio e lo faccio io, come è logico e senza preclusioni verso nessuno".