Mercoledì a San Salvo il "Canto della Passione"

Per il dodicesimo anno consecutivo gli “Amici della Pasquetta”, grazie all’impegno di Nicola Iannace, tornano a proporre l’antico Canto della Passione con parole e musica rielaborate dal maestro Evaristo Sparvieri. In questo tempo di Quaresima un momento di riflessione con la cultura popolare e con i cantori che gireranno per le vie di San Salvo accompagnati dal suono delle "raganelle" e delle "tavole".

Questo il programma delle tappe de "Gli Amici della Pasquetta" del 28 marzo 2018:

Ore 17.30 partenza da casa Iannace in via Milano

Prima tappa fioraio Presutti in corso Garibaldi

Seconda tappa alle ore 18.30 chiesa di San Nicola

Terza tappa bar Bruno

Quarta tappa si sosterà al Calvario nei pressi della villa comunale dove verrà depositato un vaso di germogli fatti sbocciare in un luogo buio e con poca acqua

Quinta tappa bar Biondo