Trofeo dell’Accademia della ventricina: Ferritto bissa il successo dell’anno scorso

Luigi Ferritto ci ha preso gusto: dopo il successo dell'anno scorso, l'atleta campano si aggiudica per la seconda volta consecutiva il Trofeo dell'Accademia della Ventricina tenutosi stamattina a Scerni. L'evento sportivo è organizzato dall'associazione Vastese Inn Bike e rientra nel circuito "Sulle orme dei Sanniti", valido per il campionato regionae per società.

Il percorso previsto (6 km in totale), reso ancor più difficoltoso dal fango è stato percorso dal ciclista del team Giannini in 1:25:27 (l'anno scorso 1:20:38.43). Dietro Ferritto si sono piazzati Davide Caroselli (1:28:37.65, team Sessan Bike Sport e Natura) e Domenico Campini (1:30:41.25, team Ciclistica l'Aquila A. Picco Asd).

Il Trofeo arrivato alla settima edizione si conferma uno degli appuntamenti più apprezzati della zona, di richiamo per tanti atleti che ogni anno arrivano anche da fuori regione (147 in totale quest'anno) per gareggiare sul circuito ricavato nei dintorni dell'istituto Agrario "Cosimo Ridolfi".