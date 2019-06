Prova di carattere della Vasto Basket che batte Silvi 79-51

La BCC Ge.Vi. Vasto Basket si rialza dopo lo scivolone di una settimana fa a Pescara e, facendo valere il fattore campo, conquista una preziosa vittoria nello scontro diretto con la Pallacanestro Silvi che valeva il secondo posto in solitaria nel girone. E ad avere la meglio, dopo quaranta minuti intensi, sono Ierbs e compagni che possono così continuare a marciare alle spalle della corazzata Magic Chieti in vista delle ultime due giornate di fase a orologio prima dell'inizio dei playoff.

Silvi prova a spaventare i vastesi partendo subito forte e trovando buoni canestri che portano gli ospiti avanti e, sulla sirena di fine quarto, è solo la tripla dalla sua metà campo di Paggi a rendere meno pesante il passivo (17-22). È la scintilla che accende i baincorossi che, nel secondo parziale, aumentano di intensità trovando canestri pesanti nelle mani di Andrea Marino che chiuderà la sua partita con 23 punti a referto. Al riposo lungo la Vasto Basket è avanti 43-28.

Nel terzo quarto i padroni di casa riescono ad incrementare ulteriormente il loro bottino, superando la soglia del +20 con il Silvi che accenna ad una timida reazione, arriva al -15 ma poi deve cedere il passo di fronte alla grinta dei padroni di casa. E così, nell'ultimo quarto, la squadra di Gesmundo può controllare la partita e condurla in porto senza rischiare nulla. Alla sirena finale il tabellone segna 79-51 e la scena vista in campo è la solita di un PalaBCC blindato in cui nessuno fino ad oggi ha conqusitato punti.

Mercoledì i biancorossi torneranno in campo a Teramo contro il fanalino di coda del campionato.

Vasto Basket - Pall. Silvi 79-51

Vasto: Paggi 3, Pace 9, Bernardotto 0, Dipierro 10, Marino 23, Di Tizio 14, Di Rosso 0, Ierbs 2, Cicchini 0, Oluic 18, Peluso ne. Coach: Gesmundo

Silvi: Di Giandomenico 6, Di Giorgio 6, Di Febo 14, Pappacena 14, Sulpizii 0, Adoni Ant. ne, Romagnoli ne, Assogna 2, Adoni Ang. 7, Antonini 2. Coach: D’Alberto