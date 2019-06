Con la Domenica delle Palme al via i riti della Settimana Santa

Con la Domenica delle Palme, celebrata oggi in tutte le chiese, la chiesa cattolica entra nell'intenso periodo della Settimana Santa. Un periodo forte, quello vissuto dai cristiani, che ricordano la passione, morte e resurrezione di Cristo. Questa mattina tutte le comunità parrocchiali si sono ritrovate per la benedizione dei ramoscelli di ulivo, simbolo di pace, e la celebrazione della messa che ricorda l'ingresso di Gesù a Gerusalemme nei giorni precedenti la sua crocifissione.

Giovedì Santo (29 marzo), tutti i sacerdoti della diocesi si ritroveranno nella cattedrale di San Giustino a Chieti per la messa in cui monsignor Bruno Forte benedirà gli olii santi con cui verranno amministrati i sacramenti durante l'anno. Di sera in tutte le chiese ci sarà la messa in coena domini, con il gesto della lavanda dei piedi. Al termine della celebrazione le ostie consacrate saranno portate negli altari della reposizione, nella tradizione vastese chiamati "i Sepolcri". Saranno tanti i fedeli che li visiteranno durante la sera in cui anche le chiese del centro storico solitamente chiuse verranno aperte e preparate per l'occasione.

Venerdì Santo (30 marzo), dopo la celebrazione dell'adorazione della Croce, a Vasto ci sarà la processione con la statua del Cristo Morto che partirà alle 19 dalla chiesa di San Pietro in Sant'Antonio per poi arrivare a San Giuseppe dopo aver percorso le vie del centro storico. Anche a Vasto Marina si svolgerà la processione del Venerdì Santo organizzata dalla parrocchia Stella Maris lungo le vie della riviera.

Sabato Santo (31 marzo), al mattino ci sarà la processione con la statua della Madonna Addolorata, che partirà alle 11 dalla chiesa di San Francesco di Paola (Addolorata) in piazza Rossetti. Domenica di Pasqua (1 aprile) a Vasto Marina, a mezzogiorno, la processione del Cristo Risorto che partirà dalla chiesa di Stella Maris.

Nelle foto la processione della Confraternita della Sacra Spina e Gonfalone dalla chiesa dell'Addolorata a Santa Maria Maggiore presieduta da don Domenico Spagnoli.