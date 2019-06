’Vedo con gli occhi tuoi’, in scena un musical inedito nel segno della solidarietà

Arriva al Politeama Ruzzi di Vasto Vedo con gli occhi tuoi, un musical completamente inedito scritto da Nicola Sciascia che ne cura anche la regia insieme a Rosanna Pacchioli. Si va in scena sabato 7 aprile alle 21 e domenica 8 aprile alle 18, mentre il sabato mattina saranno i ragazzi delle scuole ad assistere all'opera del giovane autore. Sul palco un cast che vede la collaborazione tra la Compagnia Orizzonte Teatro e la Compagnia Teatrale Lu Vrascire per regalare al pubblico tante emozioni.

Ma Vedo con gli occhi tuoi ha qualcosa di speciale. Tutto il ricavato dei biglietti, infatti, sarà devoluto all'associazione Una scuola di Arcobaleni, impegnata nella costruzione di un ospedale in Senegal. "Attraverso ciò che amiamo fare, recitare, danzare e cantare, vogliamo cercare di dare una mano a chi è fortunato di noi - spiega Nicola Sciascia - . Speriamo che in tanti raccogano l'invito per passare una serata a teatro dando una mano ad una causa di solidarietà".



Una storia inedita, con un finale tutto da scoprire, di cui i protagonisti ci hanno parlato durante le prove [GUARDA IL VIDEO]



Vedo con gli occhi tuoi

di Nicola Sciascia

Regia

Nicola Sciascia e Rosanna Pacchioli

Coreografie

Michele Di Spalatro

Interpreti

Gabriella Bellano, Michele Bellano, Serena Biscotti, Nicola Cimini, Michele Di Spalatro, Christian Laccetti, Valerio Laccetti, Giuliana Marinelli, Micol Masotino, Maddalena Miri, Giordano Mucilli, Stefano Pagano, Monia Pelilli, Letizia Pizzola, Nicola Sciascia, Antonello Socci, Francesca Valentini

Corpo di ballo

Ylenia Buonamico, Alessia Laccetti, Alessia Masotino, Francesca Palermo, Letizia Pizzola, Simone Serafino.

Trucco e parrucco

Tonia Cimini, Francesca Cimini, Lucia Bassani, Marika d'Achille.

Prevendite

- Parafarmacia DNEA (Monteodorisio)

- Casina delle rose (S. Salvo)

- Chalet (Cupello)

- Bar Walter (Vasto)