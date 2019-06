A Vasto per l’Ora della Terra si spengono le luci di monumenti e palazzi del centro storico

Questa sera le luci dei monumenti pubblici di Vasto si spegneranno in occasione dell'Ora dell Terra, "la più grande mobilitazione globale del WWF che tornerà sabato 24 marzo. Le luci si spegneranno per un’oradalle 20.30 alle 21.30 attraverso tutti i fusi orari dal Pacifico alle coste atlantiche. Un’ora riempita da centinaia di milioni di gesti simbolici come lo spegnere le luci di abitazioni, monumenti, strade per lanciare un appello globale contro il cambiamento climatico e per la difesa del Pianeta.

Lanciata 11 anni fa dal WWF a Sidney, Earth Hour ha raggiunto nell’edizione del 2017 numeri impressionanti con l’adesione di 7.000 città in oltre 184 paesi del mondo, centinaia di milioni di persone coinvolte e oltre 2 miliardi e mezzo di azioni sui social network. Anche quest’anno si spegneranno centinaia di luoghi simbolo del nostro Pianeta. La parola d’ordine dell’edizione 2018 sarà Connect2Earth, perché tutti noi siamo connessi alla Terra e c’è un fortissimo legame tra il nostro benessere e la biodiversità del Pianeta".

Anche quest'anno il Comune di Vasto ha aderito all'iniziativa a cui partecipa anche Confesercenti. Dalle 20.30 saranno spente le luci di Palazzo d'Avalos, Castello Caldoresco e monumento a Gabriele Rossetti oltre a quelle di Corso Nuova Italia. "I cambiamenti climatici che ormai registriamo in tutto il mondo - spiega l'assessore alle politiche ambientali e del territorio Paola Cianci - ci impongono di concretizzare quanto sancito dall’Accordo di Parigi anche assumendo scelte coraggiose nella pianificazione e nella gestione delle nostre città, nella manutenzione del territorio e delle risorse naturali nel rispetto dell’ambiente”.