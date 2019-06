Reti colabrodo da riparare, lunedì senz’acqua quasi tutta Vasto

Ancora una riparazione delle reti colabrodo e di nuovo acqua razionata a Vasto lunedì prossimo.

Lo annuncia la Sasi spa, la società che gestisce il servizio idrico integrato in 92 dei 104 comuni della provincia di Chieti: "Per eseguire lavori di ammodernamento della rete idrica, il giorno 26 marzo 2018, dalle ore 8.30 alle ore 17, verrà sospesa l’erogazione idrica nell’intero centro abitato di Vasto, fatta esclusione per le seguenti zone: Incoronata, Vasto Marina, Sant’Antonio, San Lorenzo, Pagliarelli, Punta Penna, Sant’Onofrio ed Iconicella.

Ci scusiamo per il disagio che ne potrà derivare, ma i lavori sono necessari per il miglioramento del servizio offerto".