Gianni Mariotti nominato nel Cda del Centro Diurno Anziani di San Salvo

Nel corso del consiglio comunale tenutosi lo scorso 13 marzo a seguito di un’interpellanza depositata dal gruppo consiliare del Pd circa la mancanza di un membro della minoranza in seno al CdA del Centro Diurno Anziani, è stato nominato all’unanimità il consigliere comunale del Partito Democratico Gianni Mariotti.

Una mancanza che sarebbe dovuta essere colmata nel corso della prima assise civica del rinnovato consiglio comunale del luglio scorso ma che per stessa ammissione dell’Assessore alle Politiche Sociali Oliviero Faienza, per dimenticanza della maggioranza stessa, tale mancanza non era stata colmata.

Un’interpellanza in cui i consiglieri del Pd hanno inoltre chiesto le motivazioni della mancata approvazione del bilancio del Circolo degli Anziani. Una risposta, quella sempre esposta dall’Assessore Faienza, ritenuta insoddisfacente.

Alta e scrupolosa è l’attenzione politico-amministrativa della nostra città e dell’operato della maggioranza da parte dei consiglieri Gennaro Luciano, Antonio Marcello Boschetti e Gianni Mariotti.

Pd San Salvo