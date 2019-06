Comune mette in vendita mattatoio, parcheggio coperto di Vasto Marina ed ex scuola civica musicale

Il Comune di Vasto mette in vendita il mattatoio, la vecchia sede della scuola civica musicale, il parcheggio sotterraneo di via Martiri Istriani, cinque appartamenti nel Villaggio Siv, l'ex scuola di via Villa De Nardis, sei appartamenti e un garage dell'ex complesso Verre e il circolo pensionati di piazza Marconi. Per la nuova sede di quest'ultimo, "abbiamo individuato una diversa allocazione, anche migliore di quella attuale", dice in Consiglio comunale Luigi Marcello, assessore al Patrimonio.

In questa intervista video, Marcello spiega il Piano delle alienazioni approvato dall'assemblea civica e risponde alle polemiche sulla mancata messa in vendita, all'interno di questo elenco, del Parco Aqualand, che l'amministrazione di recente ha annunciato di voler alienare.