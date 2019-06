"Oltre due anni di attesa per una colonscopia"

"Giugno 2020". Due anni e tre mesi. Prima di quella data, non potrà sottoporsi a una necessaria colonscopia presso l'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto.

L'attesa è lunga per Claudio Zimarino, lettore di Zonalocale, che ha indirizzato una lettera all'Ufficio relazioni col pubblico della Asl numero 2 Lanciano-Vasto-Chieti "per segnalare che, in data 22 marzo 2018, ho telefonato al Cup locale per prenotare presso l'ospedale di Vasto una colonscopia, regolarmente prescritta dal mio medico curante" e "mi sono sentito rispondere" che "a Vasto fino al giugno 2020 è tutto pieno e oltre quella data non è possibile prenotare perchè non ci sono nemmeno i calendari".

Nella lettera, Zimarino racconta che l'ipotesi alternativa prospettatagli dal personale del Centro unico prenotazioni è stata "di fare l'esame presso l'ospedale di Ortona nell'ottobre 2019, ovvero tra un anno e mezzo" e chiede "indicazioni su come agire per fare in tempi ragionevoli questo esame".