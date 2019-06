Studenti vastesi con l’AAA in visita alla base del 61° Stormo a Galatina

Con l'Associazione Arma Aeronautica di Vasto in accordo con lo Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, lunedì 19 marzo, alloggiando due giorni dentro la base aerea, studenti vastesi sono stati in visita di aggiornamento culturale presso la scuola volo aviogetti del 61° Stormo a Galatina (Lecce), con il nuovissimo aereo addestratore T346 la cui progettazione e costruzione l'AAA Vasto studiò presso la Leonardo Company di Venegono Varese nella visita di giugno scorso, anche in promozione delle Frecce Tricolori.

Gli studenti Antonio Lattanzio, Liceo Scientifico Scienze Applicate del Mattei, Chiara Cicchini, Scienze Umane del Pantini Pudente, Paolo Sacchetti, Liceo Scientifico Scienze Applicate del Mattioli, Lorenzo Bucciarelli ed Alessio Bucci del Liceo Scientifico D'Annunzio di Corropoli (Teramo), hanno potuto toccare con mano l'addestramento di piloti e personale navigante dell'Aeronautica Militare, delle altre Forze Armate e di altri Paesi alleati/partner, presso il 61° Stormo che oggi tende a consolidarsi quale centro di eccellenza internazionale.

Gli studenti, insieme ai soci AAA Vasto, hanno seguito durante la visita un preciso percorso sviluppatosi sui seguenti argomenti: organigramma 61° Stormo, fasi di addestramento fino al brevetto pilota militare e all'addestramento pre operativo alle linee aerotattiche fighter (Tornado, AMX, Eurofighter ed F35), Support and Transport, Helicopters e Remotely Piloted Aircraft per assicurare il livello per le conversioni sulle linee difesa, supporto truppe di terra, ricognizione e difesa avanzata, e a seguire sicurezza volo, servizio meteorologico, tre gruppi volo basic-tactical-advanced training, equipaggiamenti e missioni, sopravvivenza, simulatore, reparto manutenzione velivoli, studio cellula velivoli e cabina di pilotaggio, osservazione decolli, atterraggi e missioni di addestramento.

Questa visita al 61° Stormo di Lecce ricollegandosi anche alla visita alla Leonardo Company Divisone Velivoli di Varese mette ben in luce la visione d'insieme del Paese osservandolo dal punto di vista dell'Aeronautica Militare Italiana, che a sua volta è proiettata nel più ampio contesto internazionale. Il Presidente AAA Vasto Lgt. Ciro Confessore ha ringraziato il Comando di Stormo per la straordinaria accoglienza e la professionalità ed i soci AAA Vasto e i partecipanti per il forte spirito di squadra. L'AAA Vasto si è particolarmente congratulata con gli studenti perché hanno dimostrato durante tutta la visita spiccata personalità, senso di responsabilità, interesse e preparazione, ed una grande attitudine nell'integrarsi ed interagire con maturità sia all'interno del gruppo che con tutto il personale dello Stormo, affrontando i tanti aspetti legati all'Aeronautica Militare Italiana quali sperimentazione, ricerca, invenzioni ingegneristiche, velivoli e sistemi complessi e high tech, progettazioni multidisciplinari, sicurezza, affidabilità, addestramento e il fattore umano alla base di tutta l'organizzazione AM fatta di uomini e donne costantemente aggiornati, preparati ed esperti.

Segreteria Associazione Arma Aeronautica Vasto