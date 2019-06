Futsal Vasto: l’under 21 batte il Minerva, gli Allievi sconfitti a Penne

Ottima vittoria casalinga per l'under 21 del Futsal Vasto che, nella terz'ultima sfida di campionato, ha battuto il Minerva Chieti in lotta per il primo posto nel girone. I biancorossi di mister Giacomucci partono subito bene trovando nel primo tempo le reti di Di Bello e Ruffilli. Nella ripresa il Futsal Vasto fa tris con Di Donato ma poi ha una lieve flessione che permette agli ospiti di accorciare le distanze sul 3-2. Tiene la difesa di casa nel finale e così al triplice fischio dell'arbitro i vastesi possono festeggiare per il successo conquistato.

Sconfitti nell'ultima giornata di Coppa Abruzzo gli Allievi di Porfirio e Trapani. A Penne si impone la squadra di casa per 6-4 togliendo ai biancorossi ogni speranza di poter accedere alla finalissima. Nel primo tempo due volte in vantaggio i vastesi e due volte ripresi con il Penne che, nel finale, va sul 3-2. Nei primi dieci minuti della ripresa la squadra di casa segna tre reti e solo sul 6-2 il Futsal Vasto riprende a giocare come sa. Arrivano due gol che non bastano però a recuperare la partita. Si chiude sul 6-4 con le reti biancorosse firmate da Alessio Grosso (2 gol) e Silvio Saraceni (2 gol). Ora gli Allievi del Futsal Vasto saranno impegnati in un nuovo mini campionato juniores organizzato dal CSI.