Il Consiglio dura 17 ore: bilancio approvato a notte fonda. Perilli vicepresidente

2,42 - A 17 ore e 17 minuti dall'inizio della seduta (comprese circa due ore di pausa pranzo), il Consiglio comunale di Vasto ha approvato, con i voti della maggioranza di centrosinistra, il bilancio di previsione. Nel dibattito, il sindaco Menna ha difeso le scelte dell'amministrazione riguardo alle imposte: per le prime case di lusso, "la legge prevede l'Imu tra il 4 e il 6 per mille, Vasto ha il 4,5. Per le abitazioni a canone concordato, c'è un abbattimento del 25%. E' vero che è stabilito dalla legge, ma il Comune ha avuto il merito di recepire la normativa sul canone concordato. La Tasi è all'1 per mille". 19,30 - Approvate a maggioranza le aliquote Irpef (0,80%), Imu (9,6 per mille) e Tasi (1 per mille) e le tariffe Tari (da un minimo di 190 a un massimo di 308 euro). L'opposizione accusa l'amministrazione di aver applicato anche quest'anno le aliquote massime e di aver trascurato le fasce deboli delle popolazione. Gabriele Barisano, assessore ai Tributi locali, replica: "Dire che questa amministrazione abbandona le fasce deboli della popolazione è offensivo. I tributi locali servono a garantire servizi ai cittadini". 16,55 - Approvato il Dup, documento unico di programmazione: la votazione finisce 16-7. Alessandro d'Elisa (Gruppo misto) critica l'amministrazione: "Zero euro per le politiche del lavoro, zero per agricoltura e pesca. E' il secondo anno consecutivo in cui nel Dup non c'è niente per questi settori". 13,30 - La maggioranza approva il Programma triennale delle opere pubbliche.

Nel dibattito, Vincenzo Suriani (Fratelli d'Italia), attacca l'amministrazione comunale: "Ogni anno presentate sempre lo stesso elenco di opere, cambiando solo la data, ma non le realizzate mai". L'assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Forte, replica invitando l'opposizione a considerare le difficoltà economiche in cui versano gli enti locali e precisando: "Abbiamo puntato sull'ampliamento del cimitero comunale, necessario in una città di 42mila abitanti in cui si verificano 450 decessi l'anno". La seduta è stata interrotta per la pausa pranzo. E' convocata per le 15,30 la conferenza dei capigruppo, al termine della quale si tornerà in Aula per proseguire dal seduta. 12,45 - Approvato il piano delle alienazioni immobiliari: il Comune mette in vendita immobili del "valore complessivo di 5 milioni di euro", fa i conti l'assessore al Patrimonio, Luigi Marcello. Edmondo Laudazi (Il Nuovo Faro): "La Giunta ha approvato due documenti discordanti: il Piano delle alienazioni è diverso dal Dup (documento unico di programmazione, n.d.r.), con una differenza di circa 400mila euro. Gli immobili in vendita valgono 4 milioni 708mila euro, oppure 5 milioni 200mila euro?". Polemica del centrodestra sulla mancata inclusione del Parco Aqualand nell'elenco. Il documento viene approvato con 17 voti favorevoli e 6 contrari. Il sindaco, Francesco Menna, risponde precisando che del parco acquatico va stimato il valore: "In questo elenco non figurano i terreni di località Incoronata e il Parco Aqualand perché vanno periziati. Poi l'amministrazione comunale dovrà decidere le varie strade da seguire. E' una discussione che ci appassionerà nei mesi a venire, visto che la scadenza è prevista per il 2021". In corso, dopo la relazione dell'assessore Giuseppe Forte, il dibattito sul Programma triennale delle opere pubbliche. 9.40 - Lucia Perilli è la nuova vicepresidente del Consiglio comunale. Eletta con i 17 voti: 16 della maggioranza, più uno della minoranza. Nell'opposizione, i due consiglieri del Movimento 5 Stelle hanno votato scheda bianca e 5 del centrodestra non hanno partecipato al voto "per cortesia istituzionale", spiega Davide D'Alessandro (Vasto 2016). "Sono donna di parte, ma ho anche massimo rispetto per le istituzioni", dice Perilli prendendo la parola subito dopo lo scrutinio. L'ordine del giorno - Bilancio di previsione; aliquote, tariffe e detrazioni dei tributi comunali Imu, Tasi e Tari; Piano triennale delle opere pubbliche; elezione del nuovo vicepresidente del Consiglio comunale.



Sono le questioni principali di cui si discuterà oggi nell'assemblea civica, convocata per le 9 dal presidente, Mauro Del Piano.



Per il ruolo di vicepresidente vicario del Consiglio comunale, dopo le dimissioni di Elio Baccalà (Patto con Vasto), la maggioranza di centrosinistra punterà su Lucia Perilli, consigliera comunale della lista civica Città virtuosa e anche iscritta al Pd.