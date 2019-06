Donna morta trovata nella sua casa di Cupello

Il corpo senza vita di una donna di 65 anni è stato trovato oggi nella sua casa di Cupello.

Della donna, che in alcuni periodi dell'anno tornava in paese dall'Emilia, dove risiedeva, non si avevano notizie da alcuni giorni. L'allarme è stato lanciato dai familiari.

Attorno alle 12, i vigili del fuoco di Vasto sono giunti sul posto e sono entrati da una finestra dell'abitazione di IV vico XX Settembre, visto che la porta era chiusa dall'interno.

Al loro ingresso nella casa, i sanitari del 118 e i carabinieri della Stazione di Cupello altro non hanno potuto fare, se non constatare l'avvenuto decesso.

Il medico legale ha accertato che e stata una morte per cause naturali.