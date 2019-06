Finanza in ospedale, la Procura indaga su un dipendente del centro dialisi

Lente d'ingrandimento della Procura della Repubblica di Vasto sul centro dialisi dell'ospedale "San Pio da Pietrelcina" di Vasto.

Questa mattina la Guardia di Finanza ha visitato il reparto prelevando diversi faldoni (nel materiale prelevato non ci dovrebbero essere cartelle cliniche) e ascoltando uno dei dipendenti della struttura assistito dal proprio legale. Sulle indagini portate avanti dalle fiamme gialle coordinate dal comandante Marco Foladore vige il più stretto riserbo; l'inchiesta è nella fase preliminare.

Anche negli ambienti della Asl Lanciano-Chieti-Vasto sono poche le notizie in merito. "Non eravamo al corrente dell'indagine della fiamme gialle – Nelle prossime ore cercheremo di capire qualcosa in più", dice a zonalocale.it la responsabile dell'ufficio stampa, Licia Caprara.