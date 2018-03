Cercano di attraversare il Trigno con l’auto: quattro giovani salvati dai pompieri in gommone

AGGIORNAMENTO ORE 20 - I giovani sono stati portati a riva grazie al gommone dei vigili del fuoco arrivati da Termoli, stanno bene. L'auto è stata sommersa quasi del tutto. Sul posto è stato necessario l'intervento anche di un trattore per illuminare la zona completamente al buio.

LA PRIMA NOTIZIA - Hanno cercato di attraversare al buio il fiume Trigno in territorio di Mafalda restando bloccati nel bel mezzo del corso d'acqua che separa Abruzzo e Molise.

Sono in corso le operazioni di recupero da parte dei vigili del fuoco di Campobasso e Termoli di quattro giovani di Fresagrandinaria e altri comuni del Vastese che con una Land Rover Discovery hanno provato a guadare – come confermato dai soccorritori – il Trigno in corrispondenza del bivio della Statale Trignina di Mafalda.

Il mezzo ha iniziato a imbarcare acqua rimanendo impantanato. I giovani sono saliti sul tettuccio per salvarsi chiamando i vigili del fuoco. Le operazioni non sono semplici, sono arrivati anche i colleghi di Termoli che useranno un gommone. Sul posto ci sono anche i carabinieri e il sindaco di Mafalda.