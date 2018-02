Al Festival della scienza le bande musicali raccontate dai disegni di Mattia Lucci

Piccolissime figure stilizzate disegnate su fogli di carta "un po' come capita". Sono le bande musicali di Mattia Lucci, giovane studente di Pollutri che frequenta il Liceo Musicale, suona la tromba ed il rullante ed ha una grande passione per la banda. In questi giorni è tra i protagonisti del Festival della Scienza [LEGGI] perchè i suoi disegni sono finiti sul camper di Civico Zero, associazione culturale del territorio, nel piazzale della scuola.

E, nel segno della musica e della banda, proprio sul camper, spazio dedicato alla condivisione e alla cultura, c'è l'incontro con le foto di Emanuele Perrina che ha immortalato con i suoi scatti i musicisti della banda di San Salvo. Visioni d'insieme, quelle presentate nei disegni di Mattia, volti e strumenti che parlano di passione quotidianità nelle foto di Emanuele.

E' un intreccio di codici, proprio come il tema del Festival, che si nutre di emozioni e di passione. In questi giorni, poi, ad accompagnare questo viaggio in immagini ci sono i racconti delle "lettrici stellate", ragazze del Mattioli che coinvolgono gli ospiti del camper con delle storia tema, naturalmente, musicale.