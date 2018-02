Per l’H2O Sport brillante 3° posto al 14° Memorial Tano Croce

Brillante terzo posto per l'H2O Sport alla 14ª edizione del Memorial Tano Croce di nuoto, evento che si è svolto lo scorso fine settimana a San Salvo organizzato dalla Millesport. La società del presidente Massimo Tucci si è piazzata alle spalle di due società di primo livello come Larus Nuoto, tra le più forti in Italia, e la Nuotatori Pugliesi, migliore società di Puglia in questa stagione. Il risultato di squadra è impreziosito da quelli personali ottenuti in vasca.

Giuseppe Massignan ha conquistato il pass per i tricolori nei 100 dorso (1’02”80) salendo sul gradino più alto del podio. Per lui è arrivato anche un doppio argento nei 50 dorso (29”75) e nei 200 dorso (2’17”28). Infine è terzo nei 200 misti (2’22”29). Giuseppe Petriella, dopo aver ottenuto il pass per i campionati italiani nei 100 stile, lo ha fatto anche nei 50 (nella prima frazione della 4x50 stile con 23”96). Il larinese ha vinto con autorevolezza la finale dei 100 stile libero con il tempo di 51”16 ed è arrivato secondo nei 50 stile. Nella stessa giornata ha vinto 200 misti 2’13”31 e l’ argento nei 200 stile (1’56”45). Micol Montefalcone va ai tricolori stampando il tempo nei 100 farfalla (1’04”81) portando a casa in questa gara la medaglia di bronzo. La stessa atleta ha vinto i 200 farfalla (2’27”10).

Ben si sono comportati anche altri alfieri del team molisano. Alessandro Paolantonio ha centrato l’oro nei 100 rana (1’07”21) e nei 200 rana (2’32”62) oltre che nei 200 misti (2’16”89). Per lui poi, è arrivato anche un secondo posto nei 50 rana (31”45). Carlo Mancinelli si è affermato come migliore farfallista della manifestazione vincendo sia i 100 che i 200 farfalla migliorando i suoi tempi: 58”92 il crono fatto registrare nella prima gara e 2’13”82 nella seconda. Ad arricchire la sua grande giornata è arrivato anche l’argento nei 50 farfalla (26”89). Martina Lonati ha fatto suoi i 100 stile con 1’01”86 portando anche a casa l’argento nei 200 stile (2’10”30) e nei 200 misti (2’25”79). Restando tra le donne, Lorenza Piano ha messo in bacheca l’oro nei 200 farfalla (2’26”60), l’argento nei 100 farfalla (1’06”53) e nei 200 dorso (2’22”26). Ottima prestazione tra gli juniores dove il sansalvese Mattia Cimini ha portato a casa i 100 farfalla coperti in 59”31 e ha centrato il bronzo nei 200 con il crono di 2’19”89. Giulia Ruggiero tra le ragazze, con ottimi miglioramenti cronometrici, è saita sul secondo gradino del podio nei 50 stile (28”25) ed è arrivata terza nei 100 stile (1’01”87). L’H 2 O Sport applaude anche le prestazioni dei nuotatori vastesi: ottima prova di Serena Nanni che ha messo in bacheca la medaglia del metallo più pregiato nei 50 dorso (30”04) e l’argento nei 100 dorso (1’04”74), Luca Angelilli ha centrato un doppio bronzo: nei 200 rana (2’33”77) e nei 200 misti (2’17”45), Giada Di Pietro è rrivata terza nei 200 farfalla (30”58) e seconda nei 50 farfalla (2’37”58), Claudia Rossano è arrivata seconda nei 50 dorso (31”92) e nei 200 dorso coperti in 2’27”29 mentre Arianna Capria ha fatto suoi i 50 rana (36”52) e Gianluca Esposito è arrivato secondo nei 100 rana (1’10”38) . Stessi piazzamenti per il campobassano Emanuele Buonaccorsi nei 50 rana (36”42) e nei 100 rana (2’42”33). Ottime le performance di Samira Mancinelli che è arrivata seconda nei 200 farfalla (2’34”24). Alessandro Iovine è riescito a mettere in bacheca il bronzo nei 200 stile (2’02”31) mentre la compagna di squadra Desireé Giorgi ha conquistato l’oro nei 200 misti coperti in 2’26”43. Bene i sansalvesi Gabriele Farina che è arrivato terzo nei 100 stile con 59”76 e Alessandro Vicoli (28”62) nei 50 dorso. Stessa medaglia nei 50 dorso e per Francesco Testa e nei 200 farfalla (2’45”53). Saliti sul terzo gradino del podio anche Michele Giampietro nei 200 misti (2’23”74) e Alice Ferro che ha chiuso i 200 farfalla in 2’36”. Nella stessa gara, tra i maschi, Vincenzo Palladino completa il podio in 2’23”51. L’H 2 O Sport ha ottenuto riscontri positivi anche nella 4x50 stile libero assoluti. In campo maschile Petriella, Massignan, Mancinelli e Cimini conquistano l’argento con il tempo di 1’38”29 mentre in campo femminile Nanni, Ruggiero, Lonati e Giorgi hanno sfiorato il podio con il crono di 1’52”63.

"Un risultato eccezionale e emozionante di cui vado particolarmente fiero - ha commetato il presidente Tucci -. Mi congratulo con i tecnici e tutti gli atleti per le bellissime prestazioni espresse in tutte le gare e che ci hanno consentito di raggiungere un terzo posto finale a poca distanza dalle prime due. Una conferma di quanto siamo cresciuti in questi anni. Ai nostri portacolori Petriella, Montefalcone e Massignan va un plauso particolare per aver centrato il risultato più prestigioso : la qualificazione ai campionati italiani di Riccione.”