Il 28 gennaio la 34ª rassegna interregionale de Lu Sand’Andonie

Domenica prossima 28 gennaio la palestra di via Verdi di San Salvo dalle ore 16.00 accoglierà la 34ᵃ Rassegna Interregionale dei canti de Lu Sand’Andonie.

“Una longevità che si spiega oltre che all’impegno delle associazioni cittadine legate alla musica e alla cultura della tradizione – commenta il sindaco Tiziana Magnacca – anche alla popolarità della figura di Sant’Antonio Abate che, vessillo della lotta contro il male, che attraversa il tempo nonostante i mutamenti generazionali”.

Si sibiranno Gli Amici della Pasquetta (San Salvo), Gli Amici delle Tradizioni (San Salvo), l’Associazione culturale San Leonardo (Ortona), la New Generation (San Salvo), il coro degli Alpini (San Salvo), Giovane corale Cupellese "Domenico Piccirilli” (Cupello), il coro “De lu Pizzan Core” (Nepezzano), il coro “San Salvo in… canto" del Centro diurno anziani e il coro “Emozioni antiche” del Centro anziani (Casalbordino).

L’assessore alla Cultura Maria Travaglini evidenzia come “questa rassegna è molto popolare in tutto l’Abruzzo da dove ogni anno giungono richieste per partecipare alla rassegna ben organizzata quanto partecipata”. La manifestazione è organizzata dalla New Generation e patrocinata dal Comune di San Salvo, per il terzo anno sarà presentata da Marica Zinni.