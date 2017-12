Un anno di notizie: i fatti e i protagonisti del 2017

Un anno di fatti e avvenimenti, belli e brutti, accaduti nel Vastese. Il riassunto di dodici mesi di notizie.

GENNAIO - Fin dai primi giorni dell'anno, scatta l'emergenza neve. Interi paesi dell'Abruzzo interno restano isolati. Problemi a non finire anche sulla costa: in tutta la regione oltre 750mila persone rimangono senza luce, né riscaldamento. Il peggio accade a Farindola dove, nel pomeriggio del 18 gennaio, una valanga pesante come 4mila tir a pieno carico si stacca dal Monte Siella e sommerge l'Hotel Rigopiano [LEGGI]. All'interno ci sono 40 persone. In due settimane di disperate ricerche, i soccorritori riusciranno a salvarne 11. Le vittime sono 29, tra cui una ragazza di Vasto, Jessica Tinari, 24 anni, e il suo ragazzo, il 25enne marchigiano Marco Tanda [LEGGI].

Sport. Il pilota vastese Andrea Iannone inizia l'avventura con il suo nuovo team Suzuki [LEGGI].

FEBBRAIO – Un’altra notizia tragica sconvolge i vastesi per la seconda volta nel giro di una manciata di giorni. Un 34enne di Vasto, Fabio Di Lello, ex calciatore di squadre locali, uccide a colpi di pistola Italo D'Elisa [LEGGI], il ventunenne che sette mesi prima, mentre era alla guida della sua auto, aveva travolto la moglie di Di Lello, Roberta Smargiassi, 34 anni, all'incrocio tra corso Mazzini e via Giulio Cesare. Nell'impatto tra la sua moto e l'auto del ragazzo, Roberta aveva perso la vita. Il 24 marzo, al termine del processo di primo grado, la Corte d'Assise di Lanciano condannerà l'ex calciatore a 30 anni di reclusione [LEGGI].

MARZO – Preoccupanti le condizioni in cui versa la chiesa di San Nicola a San Salvo per "lesioni di tipo capillare in corrispondenza dei giunti di collegamento, pilastri e muratutre di tamponamento, nonché sul solaio di cupertura", scrive la sindaca, Tiziana Magnacca, nell’ordinanza in cui dispone la temporanea chiusura dell'edificio di culto [LEGGI]. Si discute sui rimedi. I fedeli chiedono di evitare l'abbattimento prospettato dal parroco. La chiesa di San Nicola riaprirà a settembre, ma la messa col nuovo parroco, don Beniamino Di Renzo, viene celebrata all'aperto. L'obiettivo è rimettere a nuovo entro sei mesi il tempio dedicato a San Nicola [LEGGI].

APRILE - Nuova ribalta nazionale per la Riserva nazionale di Punta Aderci: Mottagrossa viene inserita da Skyscanner tra le 15 spiagge più belle d'Italia [LEGGI].

Sport. L'arbitro Davide Sallese debutta nella serie A2 di calcio a 5 [LEGGI]. Oltre 300 corridori partecipano alla terza edizione del Trail dei Trabocchi, organizzata dalla Podistica Vasto [LEGGI].

MAGGIO - Il Primo Maggio si trasforma in un giorno triste: una coppia di Scerni, durante un'escursione, scivola nel fiume Orta, a Caramanico, e perde la vita [LEGGI].

Sport. Podismo: Miriam Di Iorio stabilisce il record italiano della categoria F50 nei 100 metri [LEGGI]. Maggio è anche il mese in cui il Giro d'Italia torna a sfrecciare sulle strade di Vasto a sei anni dall'ultima tappa vastese della carovana rosa [LEGGI].

GIUGNO - Un uomo di 34 anni, originario di Benevento e residente a Bojano, annega nel mare di San Salvo mentre cerca di salvare un'amica di 28 anni, poi soccorsa dalla protezione civile Valtrigno. Il giovane viene risucchiato dalla corrente, pericolosissima nei pressi delle scogliere frangiflutti. Per lui, non c’è niente da fare [LEGGI].

A San Salvo il buttafuori di una discoteca viene gambizzato [LEGGI]. Ad agosto verrà arrestato un 27enne di origini albanesi [LEGGI].

Politica. Tiziana Magnacca trionfa alle elezioni comunali di San Salvo, ottenendo il suo secondo mandato con una vittoria schiacciante [LEGGI]. La prima sindaca di centrodestra della storia della città, eletta al ballottaggio nel 2012, stavolta sbaraglia gli avversari al primo turno, conquistando il 65,9% dei voti. I suoi avversari, tutti di centrosinistra, sono lontanissimi: Gennaro Luciano (Pd) si ferma al 15,6%, Angelo Angelucci (liste civiche di centrosinistra) non supera il 13% e Osvaldo Menna (liste civiche di centrosinistra) raggranella solo il 5,4%. La prima cittadina, sotto il porticato del municipio, si toglie la soddisfazione di ringraziare così i suoi sostenitori: "Li abbiamo asfaltati tutti".

Sport. Tennis, Anna Tambelli vince il titolo regionale Under 10 [LEGGI].

LUGLIO - Eventi atmosferici estremi. Il giorno 14, una grandinata spaventosa si abbatte su Carunchio [LEGGI]. I chicchi sono grandi e si accumulano a terra, creando una coltre di ghiaccio spessa oltre 20 centimetri. Ma, ad esclusione di questa ondata di maltempo, l’estate si fa sempre più torrida e l’acqua comincia a scarseggiare.

Cambio di comando per la Compagnia di Vasto della Guardia di Finanza. Il capitano Marco Foladore succede al capitano Marco Garofalo [LEGGI].

Politica. A San Salvo scoppia il caso-migranti. Durante il consiglio comunale d'insediamento, il prefetto Antonio Corona tira dritto [LEGGI] e annuncia l'arrivo dei migranti nell'ex hotel Miraverde [LEGGI]. In risposta, Tiziana Magnacca e altri sindaci di centrodestra organizzano una marcia davanti la struttura [LEGGI].

Sport. Nel beach volley, la vastese Claudia Scampoli, in coppia con Chiara Mason, sbaraglia tutte le avversarie nella Youth Continental Cup in Turchia [LEGGI]. A settembre, insieme alla milanese Anna Piccoli, Claudia sarà vice campionessa d'Italia [LEGGI].

AGOSTO - Il caldo asfissiante, con temperature che sfiorano e, in alcuni casi, superano i 40 gradi, mette in crisi tutta l'Italia. Nel Vastese la diga di Chiauci rimane a secco [LEGGI]. È la grande incompiuta: trent'anni non sono bastati per completarla, quindi l’invaso può essere riempito solo parzialmente. L'acqua non basta per fronteggiare la crisi idrica. A Vasto è emergenza per centinaia di famiglie: interi palazzi a secco, i residenti devono ricorrere alle autobotti di imprese private. Ogni rifornimento costa mediamente 500 euro.

SETTEMBRE - Scricchiola la maggioranza di centrosinistra. L'amministrazione comunale di Vasto va sotto in Consiglio comunale: nel voto segreto, un terzo della maggioranza sostiene la mozione presentata dall'opposizione per impegnare il sindaco, Francesco Menna, a licenziare un membro del suo staff: Angelo Pollutri [LEGGI]. Menna, nei mesi successivi, difenderà a spada tratta la sua scelta di inserire l'ex sindaco di Cupello nel suo inner circle, nonostante l'ampio dissenso che persiste nella maggioranza e nel suo stesso partito, il Pd.

L'estate è contraddistinta da gravi incendi: nel Vastese a Schiavi d'Abruzzo le fiamme imperversano per diversi giorni. Il monte Morrone, a Sulmona, è devastato da due settimane di roghi. Sarà domato con un enorme dispiegamento di forze e l'impegno di tanti volontari [LEGGI].

Cambio della guardia per la Compagnia dei carabinieri di Vasto. Il maggiore Amedeo Consales prende il posto del maggiore Giancarlo Vitiello [LEGGI].

Sport. Daniele Di Cicco si laurea campione d'Italia di Supermoto nella categoria Superbike [LEGGI]. La squadra vastese conquista la medaglia d'oro ai Campionati italiani di tiro a segno [LEGGI].

OTTOBRE – Dopo anni di promesse, viene alla luce un documento in cui la Regione Abruzzo ammette che a Vasto non si può fare la sala emodinamica promessa in tante campagne elettorali: non ci sono i numeri sufficienti a garantire il servizio necessario a salvare la vita agli infartuati, evitando il trasferimento d’urgenza a Chieti o Pescara [LEGGI]. L'assessore regionale alla Programmazione sanitaria, Silvio Paolucci, rilancia prospettando un'alleanza col Molise per fare in modo che il bacino d'utenza di allarghi e l'ospedale San Pio di Vasto possa rientrare nei parametri stabiliti dal ministero della Salute. Poche settimane dopo, a Vasto nascerà un comitato di protesta e di proposta per la sanità nel Vastese [LEGGI].

Sport. Il commissario tecnico della Nazionale, Giampiero Ventura, convoca il vastese Roberto Inglese, attaccante del Chievo (ma destinato a passare al Napoli nel 2018), per le sfide con Macedonia e Albania [LEGGI]. Nei mesi precedenti, Inglese era stato convocato già per alcuni stage a Coverciano.

Antonia Falasca, atleta della Podistica Vasto, si laurea campionessa regionale [LEGGI].

NOVEMBRE - Inizia il processo contro l'ex Giunta Lapenna sull'incarico di bonifica delle discariche abusive. L'amministrazione Menna, applicando una delibera del Consiglio comunale, si costituisce parte civile contro la Giunta Lapenna [LEGGI], ma alcuni assessori della vecchia amministrazione sono stati confermati, dopo le elezioni 2016, dall'attuale primo cittadino nella sua Giunta e altri componenti della precedente amministrazione siedono in Consiglio comunale.

DICEMBRE - Accoltellamento a Natale: al culmine di una lite familiare, finisce in ospedale Domenico Urbano, noto pugile vastese di 41 anni, quattro volte campione europeo dei pesi piuma. Arrestato il cognato, Francesco Orticelli, pescatore di 54 anni, che nell'udienza di convalida dichiara al magistrato di aver agito per legittima difesa e di essere intervenuto perché la moglie era stata picchiata dal pugile [LEGGI]. Le indagini sono in corso, sarà la magistratura ad accertare i fatti.

Nuova sede per il corso universitario di Scienze infermieristiche, che si trasferisce nell’ex carcere di via Aimone [LEGGI].

Sport. Prima parte di stagione da incorniciare per la Vasto Basket [LEGGI] e la Vastese [LEGGI] che terminano l'anno rispettivamente al primo e terzo posto nei propri campionati.