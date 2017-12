La Promo Tennis Vasto chiude l’anno con il sorriso

Brillante affermazione nel Torneo nazionale di Bari nella categoria under 16 per Giulia Vetta, atleta termolese tesserata per il CT Barletta ma che si allena sotto la guida dello staff tecnico della Promo Tennis Vasto che ne sta seguendo la costante crescita. "Quello di Bari è un risultato davvero importante - ha commentato il presidente della Promo Tennis Pino D'Alessandro - che proietta Giulia tra le migliori 10 d'Italia nella sua fascia d'età. Sta crescendo dal punto di vista fisico e tecnico e per questo devo fare i complimenti a tutto lo staff della Promo Tennis, formato da Nicola Troiano, Marco La Verghetta e Angelo Ciancaglini che, così come avviene con i nostri giovani talenti, la segue con competenza e passione".

Il 2017 della società sportiva vastese si chiude quindi positivamente. Nella tradizionale cena natalizia il direttivo ha premiato gli atleti del circolo che si sono distinti durante l'anno sui campi di tutto l'Abruzzo e non solo. "Abbiamo confermato la nostra presenza in serie C - ricorda D'Alessandro - e conquistato la promozione dalla D2 alla D1 con una formazione di veterani che hanno dato filo da torcere a giocatori più giovani. Il nostro impegno prosegue senza sosta per la crescita dei ragazzi del nostro vivaio che poi sono pronti a scendere in campo nei campionati assoluti oltre che in quelli giovanili".

Il 2018 vedrà la Promo Tennis festeggiare i 20 anni di attività "e lo faremo anche mettendo a disposizione degli sportivi una nuova struttura, nel parco Fortunato a Vasto Marina, per continuare a far crescere il tennis in città".