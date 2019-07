Una tradizione che si rinnova: la Novena di Natale al mattino presto

Si entra nel vivo del periodo natalizio, segnato da riti e tradizioni legati alla fede cattolica. Uno di questi è la celebrazione della Novena di Natale, nei nove giorni precedenti il 25 dicembre, con diverse chiese della città che propongono questo appuntamento all'alba. A Vasto la forte tradizione della Novena al mattino presto è legata alla chiesa di Maria SS. Incoronata, dove da tanti anni i fedeli arrivano da un po' tutta la città per partecipare alla preghiera che coinvolge anche i parroci delle altre chiese, e alla chiesa della Madonna del Carmine, dove dieci anni fa è ripresa la celebrazione della Novena di Natale con un numero sempre crescente di persone.

La Novena di Natale al Carmine (2014) - GUARDA IL VIDEO

Si entra in chiesa quando fuori è ancora buio e, dopo la preghiera, si esce che sta spuntando il sole per iniziare così la giornata lavorativa. Quello della Novena al mattino presto è un appuntamento sempre caro ai vastesi che continua a vivere e a raccogliere la partecipazione di giovani e meno giovani così da prepararsi spiritualmente, e non solo materialmente con regali, pranzi e cene, al Natale.

Nelle foto di Costanzo D'Angelo la celebrazione della Novena di Natale presieduta da Don Gianfranco Travaglini nella Chiesa del Carmine in questa domenica di Avvento.